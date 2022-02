Rettifica sulle parole di Mammuccari a Belen durante la trasmissione Le Iene

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 12 febbraio 2022) In merito all'articolo da noi pubblicato il 11/02/2022 alle 9:53 "Teoe quel "putt…a" aRodriguez" a Lerettifichiamo prendendo atto della smentita de Leche chiarisce che nell'audio il conduttore ha invece pronunciato la frase: "No sembri, stai raccontando cioè… stai parlando di te". Non c'è stato alcun insulto come poteva sembrare dalla risata e dagli altri rumori presenti in studio.