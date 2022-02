Pattinaggio di figura, Papadakis-Cizeron troppo superiori: oro di fatto già assegnato alla Francia (Di sabato 12 febbraio 2022) In una sola parola: superiori. C’era tantissima curiosità nel mondo di Pattinaggio di figura nel vedere la sfida tra i francesi Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron e i russi Victoria Sinitsina-Nikita Katsalapov, il primo (e probabilmente ultimo) vìs-a-vìs dopo lo strano caso degli Europei di Graz 2020, dove a spuntarla furono di un’incollatura i moscoviti. Ma nell’attesissima rhythm dance dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 la partita non si è neanche aperta in quanto i Vice Campioni Olimpici, in totale stato di grazia, hanno sfoggiato tutto il loro talento lasciando a due punti di distanza (tantissimi in questa specialità) i diretti avversari. Un dominio assoluto, arrivato grazie a una dimestichezza ben più spiccata con il tema “Street urban dance” imposto quest’anno dal regolamento, e una ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) In una sola parola:. C’era tantissima curiosità nel mondo didinel vedere la sfida tra i francesi Gabriella-Guillaumee i russi Victoria Sinitsina-Nikita Katsalapov, il primo (e probabilmente ultimo) vìs-a-vìs dopo lo strano caso degli Europei di Graz 2020, dove a spuntarla furono di un’incollatura i moscoviti. Ma nell’attesissima rhythm dance dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 la partita non si è neanche aperta in quanto i Vice Campioni Olimpici, in totale stato di grazia, hanno sfoggiato tutto il loro talento lasciando a due punti di distanza (tantissimi in questa specialità) i diretti avversari. Un dominio assoluto, arrivato grazie a una dimestichezza ben più spiccata con il tema “Street urban dance” imposto quest’anno dal regolamento, e una ...

