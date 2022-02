Messico | Scomparse due Leggende della Lucha Libre

(Di sabato 12 febbraio 2022) Questa settimana sono venute a mancare due, a distanza di pochi giorni, di cui una riconducibile alla Pandemia che sta ancora colpendo il mondo. Super Muneco, l’idolo dei Bambini Il primo lutto che ha colpito la scena messicana è accaduto il 9 Febbraio, quando è venuto a mancare, per complicazioni dovute dal Covid, Super Muneco; Classe 1962, nato a Città del, Muneco ha debuttato sul ring nel 1982, come Sanguinario Jr., ma da Rudo decide di cambiare subito e diventare un Tecnico, creando Super Muneco, che diventa l’idolo dei bambini. In quasi quaranta anni di carriera, ha lottato in AAA, CMLL, FMW, UWA,WWA e numerose realtà indipendenti; in carriera ha vinto due volte i Mexican National Trios Title (ai tempi difesi in AAA), 2 volte i WWA World Trios ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Messico Scomparse

Includete anche i dati del Registro Nazionale delle Personeo non Localizzate: 97.306 persone in tutto il. Osservate in particolare Jalisco, Tamaulipas e lo stato del, dove ...... la strage dei giornalisti: 4 uccisi in 32 giorni, traffico di Dna per lucrare sul dolore dei parenti delle persone, uccisa davanti al figlio l'attrice che interpretò la ...Tyrone Power e Linda Christian che si conobbero in Messico. Il matrimonio avvenne in Italia nel 1949 e fu trasmesso anche in diretta radio. Ma il padre Tyrone è scomparso quando Romina aveva solo ...Lourdes Maldonado, José Luis Gamboa Arenas, Margarito Martinez Esquivel e Roberto Toledo erano stati tutti minacciati per le loro denunce contro la ...