LIVE Speed skating, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: azzurri fuori dal podio nei 500 metri, record olimpico per Gao (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire le gare in tv/streaming – Gli azzurri al via delle gare 10.33 La decima batteria va al coreano Cha in 34.39 che sarebbe stato record olimpico, se non fosse per la straordinaria prestazione del cinese Gao. Ottavo il polacco Kania, lontani gli azzurri con Rosanelli undicesimo e Bosa quattordicesimo. 10.30 La spunta proprio il russo! 34.63 per Murashov, secondo in classifica, mentre Kerbij è solo sesto. 10.20 Ora tocca al velocissimo olandese Verbij, opposto al temibile russo Murashov. 10.27 Ottava batteria in cui l'olandese Scheperkamp vince con un tempo di due millesimi più lento di Zurek, piazzandosi terzo, mentre il cinese Yang è ottavo davanti a Bosa. Settimo Rosanelli. 10.24 Tra il cinese Gao ed il polacco Zurek la spunta ...

