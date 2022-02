LIVE Snowboardcross misto, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Visintin-Moioli in semifinale (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.05 Michela Moioli vince agevolmente il quarto di finale. La Germania ha un uomo fortissimo (Noerl), ma una donna debole (Fischer). Passano comunque Italia 1 e Germania. Fuori Francia 2. Azzurri in semifinale. 3.03 Visintin secondo a 0.16 da Noerl, Bozzolo accusa 3?96. Ora in pista Michela Moioli. 3.02 Noerl e Visintin scavano un distacco importante nei confronti di Bozzolo. Tra poco le donne. Italia seconda al momento. 3.00 Ricordiamo che gareggiano prima gli uomini, poi le donne. E’ iniziato lo Snowboardcross a coppie misto. 2.59 Nevica tantissimo. Sta per iniziare il primo quarto di finale con gli azzurri. 2.58 Tutto pronto per la prima batteria: subito in gara Omar ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.05 Michelavince agevolmente il quarto di finale. La Germania ha un uomo fortissimo (Noerl), ma una donna debole (Fischer). Passano comunque Italia 1 e Germania. Fuori Francia 2. Azzurri in. 3.03secondo a 0.16 da Noerl, Bozzolo accusa 3?96. Ora in pista Michela. 3.02 Noerl escavano un distacco importante nei confronti di Bozzolo. Tra poco le donne. Italia seconda al momento. 3.00 Ricordiamo che gareggiano prima gli uomini, poi le donne. E’ iniziato loa coppie. 2.59 Nevica tantissimo. Sta per iniziare il primo quarto di finale con gli azzurri. 2.58 Tutto pronto per la prima batteria: subito in gara Omar ...

Advertising

sportface2016 : ?? #Live #Snowboard - Prova a squadre snowboardcross?? #ITALIA 1 IN SEMIFINALE! ???? #Moioli e #Visintin chiudono con… - azzurridigloria : ? OLIMPIADI INVERNALI, IL LIVE ? Ottava giornata di gare con un programma molto scaglionato, ma anche molto intere… - ilcirotano : LIVE Pechino 2022: snowboardcross, l'Italia va a caccia di medaglie - - sportface2016 : ?? #Live #Snowboard - Prova a squadre snowboardcross?? Tutto pronto al Genting Snow Park P&X Stadium per la gara a s… - zazoomblog : LIVE Snowboardcross misto Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Michela Moioli per la rivincita con Omar Visintin -… -