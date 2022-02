LIVE Salto con gli sci, LH Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Stoch e Fettner fanno la voce grossa. La gara entra nel vivo (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:35 Lo sloveno Lovro Kos non si esprime ai suoi LIVElli. Quinto posto con 130.7 punti. 12:34 Il tedesco Constantin Schmid va davanti allo sloveno Prevc al terzo posto. 12:33 MANUEL Fettner VOLA! Miglior misura del round. Secondo posto alle spalle di Stoch, ancora per le valutazioni. 12:32 Risponde Peter Prevc! Lo sloveno arriva a 137 metri ma perde tanti punti per le valutazioni dei giudici. 131.3 i suoi punti. 12:31 KAMIL Stoch NON DELUDE MAI! Grandissimo Salto del polacco che esprime il primo acuto della gara. 137,5 m, 140.3 punti e asticella alzata. 12:30 Il polacco va al secondo posto, con 129.7 punti. 12:29 Dopo il buon Salto del giapponese Naoki Nakarmura la gara ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:35 Lo sloveno Lovro Kos non si esprime ai suoilli. Quinto posto con 130.7 punti. 12:34 Il tedesco Constantin Schmid va davanti allo sloveno Prevc al terzo posto. 12:33 MANUELVOLA! Miglior misura del round. Secondo posto alle spalle di, ancora per le valutazioni. 12:32 Risponde Peter Prevc! Lo sloveno arriva a 137 metri ma perde tanti punti per le valutazioni dei giudici. 131.3 i suoi punti. 12:31 KAMILNON DELUDE MAI! Grandissimodel polacco che esprime il primo acuto della. 137,5 m, 140.3 punti e asticella alzata. 12:30 Il polacco va al secondo posto, con 129.7 punti. 12:29 Dopo il buondel giapponese Naoki Nakarmura la...

Advertising

sportface2016 : ?? #Live #Saltoconglisci - Individuale Large Hill Grandissimo salto di Giovanni Bresadola ????, 127 metri che gli va… - zazoomblog : LIVE Olimpiadi Pechino 2022 12 febbraio in DIRETTA: ora pattinaggio di figura salto e skeleton. Italia a 11 medagli… - zazoomblog : LIVE – Pechino 2022 salto con gli sci: individuale maschile trampolino grande con Bresadola (DIRETTA) - #Pechino… - sportface2016 : ?? #Live #Saltoconglisci - Qualificazioni Large Hill Bel salto di Giovanni #Bresadola , 117.5 che vale 97.0 punti… - Carola_Boos : @max_ambesi @matisse83670081 Max, perché un perfezionista come Hanyu porta in gara un salto che dichiara di non ave… -