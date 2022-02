LIVE – Milan-Sampdoria, Pioli in conferenza stampa (DIRETTA) (Di sabato 12 febbraio 2022) La DIRETTA LIVE della conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Sampdoria, match valido per la venticinquesima giornata di Serie A 2021/2022. A Milanello dinnanzi ai cronisti riuniti il tecnico rossonero andrà a presentare i temi della sfida contro i blucerchiati, allenati dall’ex Giampaolo e desiderosi di far punti per la salvezza. Ma il Diavolo, ora, punta allo scudetto: appuntamento alle ore 9.30 di sabato 12 febbraio. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA conferenza AGGIORNA LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 12 febbraio 2022) Ladelladi Stefanoalla vigilia di, match valido per la venticinquesima giornata di Serie A 2021/2022. Aello dinnanzi ai cronisti riuniti il tecnico rossonero andrà a presentare i temi della sfida contro i blucerchiati, allenati dall’ex Giampaolo e desiderosi di far punti per la salvezza. Ma il Diavolo, ora, punta allo scudetto: appuntamento alle ore 9.30 di sabato 12 febbraio. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LAAGGIORNA LASportFace.

Advertising

milansette : LIVE MN - Arriva l'ufficialità: Theo rinnova con il Milan fino al 2026 - milansette : LIVE MN - Arriva l'ufficialità: Theo rinnova con il Milan fino al 2026 - gilnar76 : Calciomercato #Milan LIVE: Theo Hernandez fino al 2026, è ufficiale #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - martinaemme_m : RT @MilanNewsit: LIVE MN - Theo: 'C'erano squadre che mi volevano, ma io ho pensato solo al Milan. Sto bene qua' - MatteoKidori : RT @Alessio_ekaJ: Il Milan fa un tweet in inglese per dire che ha rinnovato un giocatore, il quale, per l'occasione, sarà in live su tiktok… -