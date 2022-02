Incidente, è morto Alessio Terranova: chef di casa Sanremo (Di sabato 12 febbraio 2022) Messina – Alessio Terranova, chef 37enne, è morto in un Incidente sul ponte della statale 113, al confine tra Oliveri e Falcone, nel Messinese. Viaggiava a bordo di una Bmw bianca che si è schiantata contro il guard rail. Inutile la corsa verso l’ospedale di Patti. Un altro passeggero, un 33enne, è rimasto ferito. Terranova, originario di Falcone, tornava dall’esperienza come chef di casa Sanremo, dove aveva cucinato alcune sue note ricette. Ancora da chiarire perché la vettura sia sbandata. Il dolore del sindaco di Falcone”In meno di una settimana – ha commentato su Facebook Nino Genovese, sindaco di Falcone – dall’immensa soddisfazione professionale di Sanremo ed al farci gioire per te e con te, a lasciarci distrutti ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 12 febbraio 2022) Messina –37enne, èin unsul ponte della statale 113, al confine tra Oliveri e Falcone, nel Messinese. Viaggiava a bordo di una Bmw bianca che si è schiantata contro il guard rail. Inutile la corsa verso l’ospedale di Patti. Un altro passeggero, un 33enne, è rimasto ferito., originario di Falcone, tornava dall’esperienza comedi, dove aveva cucinato alcune sue note ricette. Ancora da chiarire perché la vettura sia sbandata. Il dolore del sindaco di Falcone”In meno di una settimana – ha commentato su Facebook Nino Genovese, sindaco di Falcone – dall’immensa soddisfazione professionale died al farci gioire per te e con te, a lasciarci distrutti ...

