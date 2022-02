Immigrazione | dieci arresti a Milano per traffico di esseri umani

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 12 febbraio 2022)(ITALPRESS) – La Polizia di, coordinata dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, nell'ambito di indagini nei confronti di stranieri appartenenti a due distinte associazioni per delinquere finalizzate al favoreggiamento dell'clandestina, ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse nei confronti di sei camerunensi e quattro afgani.I poliziotti hanno documentato i legami associativi di alcuni individui presenti sul territorio milanese, di nazionalità camerunense e afgana, facenti parte di cellule specializzate nel trasferimento terrestre dei migranti provenienti, in particolare, dalla zona centrale dell'Africa o dall'Afghanistan. L'indagine ha evidenziato come gli stessi, in ingresso e/o in uscita dal territorio nazionale verso l'Europa, fossero diretti soprattutto ...