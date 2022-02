(Di sabato 12 febbraio 2022) Tredi, una malattia infettiva potenzialmente letale provocata da un arenavirus, il virusmammarenavirus) o LASV, sono stati registrati nel. Uno dei tre pazienti è morto, uno è guarito mentre il terzo si trova al Bedfordshire Hospitals NHS Foundation Trust. Secondo le ultime informazioni i tredi contagio dasono legati a un recente viaggio in Africa Occidentale, dove la malattia risulta endemica. Ad annunciare ididiè stata l’Agenzia per la sicurezza sanitaria del(UKHSA), che al momento è impegnata nel tracciamento di tutte le persone che ...

Advertising

peppiniellopz : RT @a_meluzzi: GB, un morto per febbre di Lassa • Imola Oggi Avanti con la prossima tappa del piano pandemico globale delle Élite … https:/… - quotidianodirg : #Saluteebenessere #febbredilassa Febbre di Lassa, 3 casi nel Regno Unito: cos’è, sintomi - Carlacsrol : RT @Zaira_Bartucca: Hanno finito col coronavirus e hanno iniziato con la febbre di Lassa - Nadia_hopppe1 : RT @Zaira_Bartucca: Hanno finito col coronavirus e hanno iniziato con la febbre di Lassa - Zaira_Bartucca : Hanno finito col coronavirus e hanno iniziato con la febbre di Lassa -

Ultime Notizie dalla rete : Febbre Lassa

Un paziente è morto nel Bedfordshire: è un virus simile ad Ebola, ma non così mortale o contagioso; la malattia è endemica nell'Africa occidentale ma pressoché sconosciuta in ...... la vittima è di Bedfordshire, appartenenti allo stesso nucleo familiare, di recente rientrati da un viaggio in Africa occidentale, dove ladiè endemica. La notizia è stata al diramata ...E’ facile immaginarsi che tra il 2022 e il 2023 – se qualcuno è disposto a ricascarci – la febbre di Lassa diventerà l’altro spettro con cui terrorizzare folle di ipocondriaci, magari gli stessi che ...Tre casi di febbre Lassa, una malattia infettiva potenzialmente letale provocata da un arenavirus, il virus Lassa (Lassa mammarenavirus) o LASV, sono stati registrati nel Regno Unito. Uno dei tre ...