Dentista travolto e ucciso da un ubriaco a Mentana | i residenti | «È accaduto davanti a una scuola»

'Morire per un'auto che sale su un marciapiede è pazzesco'. La tragedia dele ucciso mentre camminava giovedì sera a Mentana fa male anche a Roma. È accaduto in via Nomentana, a Casali, frazione del Comune dell'hinterland di nord - est, poco dopo le 20. La ......al volante ha invaso il marciapiede a tutta velocità e haun pedone. E' accaduto nella serata di giovedì 10 febbraio a Mentana , vicino Roma. Nello schianto ha perso la vita undi ...«Morire per un’auto che sale su un marciapiede è pazzesco». La tragedia del dentista travolto e ucciso mentre camminava giovedì sera a Mentana fa male anche a Roma. È accaduto in via Nomentana, a ...Sarà sottoposto all’autopsia Luca Colasanti, 54 anni, il dentista di Mentana, travolto e ucciso giovedì sera, da una Fiat Punto guidata da un ubriaco che viaggiava sulla Nomentana, all’altezza di ...