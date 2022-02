De Luca attacca la dirigente del Ministero, risponde Franceschini: Battute offensive, si scusi (Di sabato 12 febbraio 2022) “L’avvocato Annalisa Cipollone, Capo Ufficio Legislativo del Ministero della Cultura, è una professionista di straordinaria competenza giuridica, della cui collaborazione io sono particolarmente orgoglioso. Il Presidente De Luca dovrebbe cercare di utilizzare argomenti giuridici per rispondere alle 18 pagine di parere sulla legge 31/21 della Regione Campania, anziché usare Battute offensive, aggravate da un sapore maschilista, di cui credo farebbe bene a scusarsi”. Così il ministro della cultura, Dario Franceschini, in riferimento alle parole usate ieri dal presidente della Regione Campania riportate oggi sulla stampa. De Luca infatti aveva letto ieri una lettera giuntagli dal Mic a firma dell’avvocato Cipollone, commentando: “Pensiamo che con le centinaia di ... Leggi su ildenaro (Di sabato 12 febbraio 2022) “L’avvocato Annalisa Cipollone, Capo Ufficio Legislativo deldella Cultura, è una professionista di straordinaria competenza giuridica, della cui collaborazione io sono particolarmente orgoglioso. Il Presidente Dedovrebbe cercare di utilizzare argomenti giuridici perre alle 18 pagine di parere sulla legge 31/21 della Regione Campania, anziché usare, aggravate da un sapore maschilista, di cui credo farebbe bene a scusarsi”. Così il ministro della cultura, Dario, in riferimento alle parole usate ieri dal presidente della Regione Campania riportate oggi sulla stampa. Deinfatti aveva letto ieri una lettera giuntagli dal Mic a firma dell’avvocato Cipollone, commentando: “Pensiamo che con le centinaia di ...

Advertising

ildenaro_it : 'Battute #offensive, aggravate da un sapore #maschilista, di cui credo farebbe bene a scusarsi”, ha detto il minist… - icittadini : De Luca attacca Meloni sul vaccino: “Chiede sempre parere ai no vax per sua figlia? - bizcommunityit : De Luca: “In Campania resta obbligo mascherine all’aperto. Dal #governo finzioni e prese in giro” - ticino_notizie : RT @fattoquotidiano: De Luca: “In Campania resta obbligo mascherine all’aperto. Dal governo finzioni e prese in giro”. E attacca Giorgia Me… - OttaviDeborah : RT @fattoquotidiano: De Luca: “In Campania resta obbligo mascherine all’aperto. Dal governo finzioni e prese in giro”. E attacca Giorgia Me… -