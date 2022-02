Covid oggi Lombardia, 6.516 contagi e 45 morti. A Milano 1.921 casi (Di sabato 12 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 6.516 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 12 febbraio 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 45 morti che porta il totale delle vittime da inizio pandemia a 37.972. Nelle ultime 24 ore sono stati 84.039 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, con una percentuale di positività che si attesta al 7,75%. Secondo i dati pubblicati dalla Regione, i ricoverati in area medica sono 2.048, 113 in meno rispetto a ieri. Mentre sono 173 i pazienti Covid in terapia intensiva, uno in meno di ieri, per un totale di 2.221 ospedalizzati. La percentuale di occupazione di posti letto da parte di malati Covid in area medica è al momento al 19,58% in Regione, mentre la percentuale di ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 12 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 6.516 i nuovida Coronavirus, 12 febbraio 2022 in, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 45che porta il totale delle vittime da inizio pandemia a 37.972. Nelle ultime 24 ore sono stati 84.039 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, con una percentuale di positività che si attesta al 7,75%. Secondo i dati pubblicati dalla Regione, i ricoverati in area medica sono 2.048, 113 in meno rispetto a ieri. Mentre sono 173 i pazientiin terapia intensiva, uno in meno di ieri, per un totale di 2.221 ospedalizzati. La percentuale di occupazione di posti letto da parte di malatiin area medica è al momento al 19,58% in Regione, mentre la percentuale di ...

