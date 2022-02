Calcio | Serie A Spalletti ' Bene il pari ma potevamo vincere'

Advertising

Gazzetta_it : Sinistro letale, struttura di acciaio: Vlahovic pezzo per pezzo, anatomia di un cyborg #Sportweek - Gazzetta_it : Zakaria-Locatelli, cresce l'attesa. Con l'Atalanta il debutto della coppia d'oro #Juventus - repubblica : Monza, Berlusconi torna allo stadio: 'Sono il presidente più vincente della storia' - RaiSport : ? #Dzeko risponde a #Insigne, 1-1 tra #Napoli e #Inter Azzurri in vantaggio nel primo tempo su rigore, pari dei ner… - sportface2016 : #NapoliInter, le parole di #Koulibaly: 'Dobbiamo credere allo Scudetto' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie

Milano, 12 febbraio 2022 " Il pareggio tra Napoli e Inter " che pure deve ancora recuperare un match contro il Bologna " regala al Milan l'opportunità di issarsi almeno temporaneamente in vetta alla ...NAPOLI - Il Napoli non va oltre l'1 - 1 contro l'Inter, che difende il primo posto in classifica. Per Spalletti è mancata la costanza della " leggerezza talentuosa di squadra , che in alcuni momenti ...Su Dumfries "Mi fa molto piacere che anche Pazzini abbia usato due termini come 'mentalità' e 'consapevolezza' per lui" Db Napoli 12/02/2022 - campionato di calcio serie A / Napoli - Inter / foto ...Ma il leader indiscusso e primo nella classifica di sempre è ovviamente l’attaccante belga, Dries Mertens, con 144 gol. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: ...