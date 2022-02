Bomba Uomini e Donne, Matteo sceglie lontano dalle telecamere. “E’ andato a riprendersela”. Maria furiosa, Ecco chi ha scelto (Di sabato 12 febbraio 2022) Matteo Ranieri potrebbe aver già scelto o comunque essere vicinissimo alla scelta (nonché a una fine prematura del suo trono). Dopo che per una puntata il tronista di Uomini e Donne è rimasto senza corteggiatrici, visto che né Federica Aversano né Denise Mingiano si sono presentate, la prima è tornata e grazie all’intercessione di Maria De Filippi i due ragazzi hanno fatto pace, ballando un romantico lento a centro studio. La conduttrice la puntata precedente aveva chiesto a Matteo se voleva far scendere altre corteggiatrici o se volesse andare a prendere una tra Denise e Federica, che poi comunque è tornata. Lo scenario è molto chiaro: o Matteo fa scendere altre corteggiatrici, facendo andare via Federica che non accetterebbe mai una cosa del genere; oppure, cosa ... Leggi su cityroma (Di sabato 12 febbraio 2022)Ranieri potrebbe aver giào comunque essere vicinissimo alla scelta (nonché a una fine prematura del suo trono). Dopo che per una puntata il tronista diè rimasto senza corteggiatrici, visto che né Federica Aversano né Denise Mingiano si sono presentate, la prima è tornata e grazie all’intercessione diDe Filippi i due ragazzi hanno fatto pace, ballando un romantico lento a centro studio. La conduttrice la puntata precedente aveva chiesto ase voleva far scendere altre corteggiatrici o se volesse andare a prendere una tra Denise e Federica, che poi comunque è tornata. Lo scenario è molto chiaro: ofa scendere altre corteggiatrici, facendo andare via Federica che non accetterebbe mai una cosa del genere; oppure, cosa ...

