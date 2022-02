Basket: Nba, i risultati delle partite (Di sabato 12 febbraio 2022) New York, 12 feb. - (Adnkronos) - I risultati delle partite della regular season Nba: Detroit Pistons-Charlotte Hornets 119-141; Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers 113-120; Philadelphia 76ers-Oklahoma City Thunder 100-87; Atlanta Hawks-San Antonio Spurs 121-136; Boston Celtics-Denver Nuggets 108-102; Utah Jazz-Orlando Magic 114-99; Chicago Bulls-Minnesota Timberwolves 134-122. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 febbraio 2022) New York, 12 feb. - (Adnkronos) - Idella regular season Nba: Detroit Pistons-Charlotte Hornets 119-141; Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers 113-120; Philadelphia 76ers-Oklahoma City Thunder 100-87; Atlanta Hawks-San Antonio Spurs 121-136; Boston Celtics-Denver Nuggets 108-102; Utah Jazz-Orlando Magic 114-99; Chicago Bulls-Minnesota Timberwolves 134-122.

Advertising

TV7Benevento : Basket: Nba, i risultati delle partite - - sportface2016 : #Basket, #NBA 2021/2022, i risultati della notte: gli Utah #Jazz vincono a Orlando, altro successo per i #Bulls - twothovsandone : @inqueldipep Io so le regole del basket base da anni e mi ha sempre gasato un sacco come sport ma l’nba è di notte… - twothovsandone : @inqueldipep (Ovviamente intendo se io seguissi seriamente basket e nba) - twothovsandone : @inqueldipep Se seguissi seriamente il basket e l’nba per me arriveresti anche nel primo -