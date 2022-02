205 Live 11 02 2022 Episodio 270

(Di sabato 12 febbraio 2022) Buongiorno amici e benvenuti al nostro consueto appuntamento con i risultati dello show dei pesi leggeri! I match, come al solito, sono tre quindi partiamo subito. Risultati 205Trick Williams ha sconfitto Ikemen Jiro; Lash Legend ha sconfitto Erica Yan; Joe Gacy ha sconfitto Xyon Quinn. Così finisce questa puntata, alla prossima ? Desil

