Verdone su Zaniolo | «Penalizzato da alcuni arbitraggi»

(Di venerdì 11 febbraio 2022) . Le dichiarazioni dell’attore romano Ai microfoni de “Il Diabolico e il Divino”, programma radiofonico in onda su New Sound Level 90FM, Carlosi è espresso così a proposito di Nicolò, centrocampista della Roma. Le parole del noto attore tifoso della Roma.– «Ce la mette tutta, è un ottimo giocatore, molto potente, non può che crescere ed è stato indubbiamenteda certi, questo è sicuramente vero. Intorno aperò bisogna mettere un mosaico che combacia, ha bisogno dei giocatori che vanno d’accordo con lui, con ruoli chiari manca il regista, mancano i giocatori di fascia, mancano un bel po’ di giocatori alla Roma. Abraham è bravo ma prende solo traverse, è un ‘traversaro’». L'articolo proviene da Calcio News 24.

