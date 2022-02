Uomini e Donne, Gemma con un uomo misterioso: le anticipazioni (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tanti colpi di scena per questa puntata di Uomini e Donne. La grande protagonista sarà Gemma Galgani: cosa succederà alla dama torinese. Anche oggi andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, che però stavolta si concentrerà sul trono over. Infatti la grande protagonista sarà Gemma Galgani pronta a fare una nuova conoscenza. Gemma Galgani nello studio di Canale 5 (via Mediaset)Torna Uomini e Donne, con l’ultimo appuntamento settimanale, che vedrà protagonista il trono over. Una scelta necessaria visto che l’appuntamento di ieri si è concentrato su Roberta Ilaria Giusti e Samuele Carniani. Nella nuova puntata in apertura dovrebbe esserci proprio Gemma Galgani. La storica dama della trasmissione ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tanti colpi di scena per questa puntata di. La grande protagonista saràGalgani: cosa succederà alla dama torinese. Anche oggi andrà in onda una nuova puntata di, che però stavolta si concentrerà sul trono over. Infatti la grande protagonista saràGalgani pronta a fare una nuova conoscenza.Galgani nello studio di Canale 5 (via Mediaset)Torna, con l’ultimo appuntamento settimanale, che vedrà protagonista il trono over. Una scelta necessaria visto che l’appuntamento di ieri si è concentrato su Roberta Ilaria Giusti e Samuele Carniani. Nella nuova puntata in apertura dovrebbe esserci proprioGalgani. La storica dama della trasmissione ...

Advertising

Palazzo_Chigi : #GiornodelRicordo, Draghi: Oggi commemoriamo le donne e gli uomini uccisi e ricordiamo tutti coloro che furono cost… - RaiNews : 'Oggi commemoriamo le donne e gli uomini uccisi per mano dei partigiani jugoslavi e del regime comunista di Tito. E… - lauraboldrini : Brava #EmmaMarrone, non sono gli uomini a decidere come possono vestirsi le donne! Ognuna deve sentirsi libera di… - fagioloedamame : RT @camomillaerose: E allora questa cosa te la dico io che sono una donna saffica e sì, moltissime ragazze etero sono omofobe e reagiscono… - orzataconlatte : @rossimone77 @PTovvv @KelleddaMurgia @rossimone77 Sono uomini non c'è davvero niente da discutere! L'identità 'gen… -