(Di venerdì 11 febbraio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche, ma conosciamo meglio, chi è ladi: età,nel dicembre del 1967 ha sposato Sophie Teckel, ballerina francese. Dalla loro unione sono nati tre figli: Alain (1968), Chantal (1971) e Muriel (1975). Nel 1991 i due hanno divorziato eha riconosciuto la figlia Veronica nata nel 1990 da una relazione con Mimma Foti. Successivamente, il cantante ha sposato ...

Advertising

CorriereCitta : Tracy Quade, chi è l’ultima moglie di Bobby Solo: età, lavoro, figlio, matrimonio, data di nascita, Instagram -

Ultime Notizie dalla rete : Tracy Quade

Stiamo parlando di, la donna con cui Solo è sposato dal 1995. Per Roberto Satti (questo il nome all'anagrafe di Bobby Solo),è la seconda moglie dopo le nozze - datate 1971 - ..., la seconda moglie di Bobby Solo/ Un figlio arrivato a sorpresa "Veronica è stata una figlia voluta. Dopo cinque anni tra me e suo padre è finita, anche perché lui era geloso e possessivo ...Bobby Solo ha cinque figli avuti da tre donne diverse: Sophie Teckel, Mimma Foti e Tracy Quade l’hanno reso padre rispettivamente di Alain, Chantal e Muriel (avuti con la prima moglie), Veronica ...Nuova vita artistica per Bobby Solo che ormai da diverse settimane è ospite fisso di Domenica In . Dopo una divertente ospitata Mara Venier ...