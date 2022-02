Tempesta d’amore | anticipazioni 14 febbraio | il gesto di Ariane

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Continua l’appuntamento con la soap opera tedescache lunedì 142022, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda con una nuova puntata, che stando ai rumors riserverà ai suoi fedeli telespettatori dei colpi di scena inaspettati.14dopo aver tolto dei potenti narcotici a Michael inizierà a scrivere il suo testamento. Cornelius si sentirà tradito da Selina. Quest’ultimo nel corso del nuovo episodio compirà unche infastidirà non poco Florian e Maja (l’articolo continua dopo la foto.) Nel frattempo la von Thalheim indagherà a fondo sui sentimenti di Shirin. Non appena scoprirà che la sua rivale in amore si è innamorata ...