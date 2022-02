Spezia vs Fiorentina (probabili formazioni e TV) (Di venerdì 11 febbraio 2022) Gara valida per la venticinquesima giornata della Serie A 21/22. Liguri a caccia di punti salvezza, Viola che cercano il riscatto in campionato dopo l’ottima vittoria contro l’Atalanta in Coppa Italia. Una vittoria, o anche solo un pareggio, per gli Aquilotti significherebbe mettere un altro mattoncino per la salvezza. La Fiorentina invece resterebbe agganciata alla Roma, distante tre punti. Intanto però la squadra di Italiano deve guardarsi le spalle: Torino ed Hellas Verona stanno correndo là dietro. Spezia vs Fiorentina si giocherà lunedì 14 febbraio alle ore 20,45 presso lo stadio Alberto Picco di La Spezia. Come arrivano le squadre? Lo Spezia esce indenne dalla difficile trasferta contro la Salernitana (2-2). Thiago Motta così allunga i buoni risultati dell’ultimo periodo, gli spezzini ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 11 febbraio 2022) Gara valida per la venticinquesima giornata della Serie A 21/22. Liguri a caccia di punti salvezza, Viola che cercano il riscatto in campionato dopo l’ottima vittoria contro l’Atalanta in Coppa Italia. Una vittoria, o anche solo un pareggio, per gli Aquilotti significherebbe mettere un altro mattoncino per la salvezza. Lainvece resterebbe agganciata alla Roma, distante tre punti. Intanto però la squadra di Italiano deve guardarsi le spalle: Torino ed Hellas Verona stanno correndo là dietro.vssi giocherà lunedì 14 febbraio alle ore 20,45 presso lo stadio Alberto Picco di La. Come arrivano le squadre? Loesce indenne dalla difficile trasferta contro la Salernitana (2-2). Thiago Motta così allunga i buoni risultati dell’ultimo periodo, gli spezzini ...

