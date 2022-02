Si può parlare di Bibbiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ha instillato il falso ricordo di un abuso sessuale nella testa di una bambina. Sono state depositate le motivazioni con cui lo scorso novembre il gup di Reggio Emilia, Dario De Luca, ha condannato a quattro anni in abbreviato lo psicoterapeuta Claudio Foti, principale protagonista dello scandalo di Bibbiano, incentrato su un presunto sistema di affidi illeciti di minori nei comuni della Val d’Enza, basato sulla falsificazione di relazioni e la manipolazione delle testimonianze dei bambini da parte di assistenti sociali e psicologi nella gestione di sospetti casi di abusi sessuali. Foti, titolare della onlus torinese “Hansel e Gretel”, è stato condannato con l’accusa di abuso d’ufficio e lesioni dolose gravi, mentre è stato assolto dall’accusa di frode processuale (il gup ha invece disposto il rinvio a giudizio per 17 indagati, tra cui l'ex sindaco di ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ha instillato il falso ricordo di un abuso sessuale nella testa di una bambina. Sono state depositate le motivazioni con cui lo scorso novembre il gup di Reggio Emilia, Dario De Luca, ha condannato a quattro anni in abbreviato lo psicoterapeuta Claudio Foti, principale protagonista dello scandalo di, incentrato su un presunto sistema di affidi illeciti di minori nei comuni della Val d’Enza, basato sulla falsificazione di relazioni e la manipolazione delle testimonianze dei bambini da parte di assistenti sociali e psicologi nella gestione di sospetti casi di abusi sessuali. Foti, titolare della onlus torinese “Hansel e Gretel”, è stato condannato con l’accusa di abuso d’ufficio e lesioni dolose gravi, mentre è stato assolto dall’accusa di frode processuale (il gup ha invece disposto il rinvio a giudizio per 17 indagati, tra cui l'ex sindaco di ...

Ultime Notizie dalla rete : può parlare Germania, sì alle donne prete Il pastore è scelto dalla comunità, potrei scrivere assunto, e può venire licenziato. È normale che ... In Germania si cominciò a parlare della possibilità che le donne potessero diventare pastore dopo ...

COME MONTAGNIER DIVENTò UN GURU PER I COMPLOTTISTI, QUELLI CHE NON MOLLANO MAI I media allora tendono a parlare meno di lui e i complottisti la chiamano ' censura ' di un uomo ... e che la proteina Spike prodotta in seguito ai vaccini anti - Covid può influire sul cuore e causare ...

