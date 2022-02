Rooney | «Un giorno mi piacerebbe allenare lo United»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Waynefa sognare i tifosi delloed apre le porte per un futuro da allenatore all’Old Trafford Wayne, attualmente impegnato sulla panchina del Derby County, ha recentemente rifiutato la proposta dell’Everton ma non ha chiuso le porte ad una altra sua ex squadra. L’ex attaccante del Manchester, dopo aver trascorso ben tredici stagioni da calciatore dei Red Devils, ha ammesso che unglitornare sulla panchina dello. Le sue parole riportate dal Mirror: «Non sono andato al colloquio con l’Everton che mi avevano chiesto di fare. Mi sono messo davanti ai miei giocatori e ho detto loro: ‘Sono con voi, fidatevi, sto lottando con voi’. Che tipo di persona sarei se alla prima occasione me ne fossi andato? Everton e ...