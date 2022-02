Mousse al salmone affumicato fatta in casa | fenomenale!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Laalè una crema spalmabile, morbida, deliziosa e perfetta per accompagnare crostini, tramezzini o crudité di verdure. Trasformerete un aperitivo un po’ scontato in un raffinatissimo incontro con gli amici di sempre. Il suo bel colore rosa, la sua consistenza morbida, il suo sapore avvolgente sono in grado di far vibrare di piacere le papille gustative. Velocissima da realizzare, dovrete semplicemente trasferire tutti gli ingredienti in un mixer da cucina e lavorarli in più impulsi fino ad uniformarli. Si conserva inalterata fino a 5 giorni in frigorifero, purché riposta in un contenitore ermetico. Se desiderate una resa piccantina, aggiungete una spolverata di peperoncino. Scegliete un pesce di qualità, fresco o, a seconda delle vostre preferenze. Cospargetela con le spezie che ...