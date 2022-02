Milan, la vittoria con la Lazio pesa su Sarri: confronto con Lotito (Di sabato 12 febbraio 2022) Pochi giorni fa il Milan ha schiantato la Lazio per 4-0 e Lotito non l'ha presa bene: confronto con Sarri dopo l'eliminazione in Coppa Italia Leggi su pianetamilan (Di sabato 12 febbraio 2022) Pochi giorni fa ilha schiantato laper 4-0 enon l'ha presa bene:condopo l'eliminazione in Coppa Italia

Advertising

Inter : ??? | MATCH REPORT Dominio nerazzurro per 75', poi una doppietta di Giroud regala la vittoria ai rossoneri ?? - YouFirstSports : L'assist per il gol vittoria nel derby di Milano ha un nome e un cognome: Davide Calabria! ???? Calabria provided t… - sportli26181512 : Coppa Italia, Milan nella top four per la quinta volta nelle ultime sette edizioni: Con la vittoria ottenuta ieri s… - eNo11 : Vittoria Napoli Vittoria Milan Vittoria Atalanta E posso dire che sia stata una delle settimane più belle di sempre. - PianetaMilan : #Milan, la vittoria con la #Lazio pesa su #Sarri: confronto con #Lotito #ACMilan #SempreMilan -