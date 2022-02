Mercato Milan – Schira: “Rinnovo Bennacer imminente: vi svelo l’ingaggio” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Le ultime sul Mercato del Milan. Non solo Theo Hernandez, anche Ismael Bennacer rinnoverà il contratto: tutti i dettagli Leggi su pianetamilan (Di venerdì 11 febbraio 2022) Le ultime suldel. Non solo Theo Hernandez, anche Ismaelrinnoverà il contratto: tutti i dettagli

Advertising

sportmediaset : Il #Milan corre a sinistra: dopo Theo, rinnovo in arrivo per Leao. #SportMediaset - sportmediaset : Milan, #TheoHernandez ha rinnovato fino al 2026. #SportMediaset - sportmediaset : Il Barça si ritira dalla corsa a #Kessie, ora c'è il Tottenham in pole position. #SportMediaset… - SpazioInter : Mercato, Marotta fa sul serio: pronto l'affondo per il giocatore del MIlan! - - SpazioInter : Mercato, Marotta fa sul serio: pronto l'affondo per il giocatore del MIlan! - -