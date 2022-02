Martino Farneti alza le barricate | “Scellerata ipotesi di discarica vicino Ardea”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 11 febbraio 2022)– “Sono venuto a conoscenza che il Comune diha dato l’adesione al Progetto Paguro, relativo alla bonifica dell’area di via Savuto località La Cogna (LT), attività che verrà svolta dalla omonima società. Il fine ultimo del progetto, ahimè, come già rappresentato con un secco no da Parte del consiglio comunale di Aprilia, è quello di creare unanel territorio di confine trae Aprilia”. A parlare è, in corsa per le prossime Amministrative. “Come cittadino del comune di, già sindaco di questo territorio – attacca-, ritengo un gravissimo errore, nell’anno 2022, promuovere ancora unaa cielo aperto quando già da tempo esistono tecnologie avanzatissime per il Trattamento ...