LIVE Skeleton | Olimpiadi 2022 in DIRETTA | fra poco la quarta e ultima manche

(Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della giornata – La cronaca della prima– La cronaca della seconda– Il medagliere olimpico 14.52 Prevista invece molta lotta per il terzo posto con Zheng Yin, Evgeniy Rukosuev, Martins Dukurs, Wengang Yan e Alexander Tretiakov in 28 centesimi. 14.50 I giochi per l’oro sembrano essere chiusi con Christopher Grotheer che può gestire 85 centesimi sull’altro tedesco Axel Jungk. 14.48 Saranno in venti a concorrere in questa, con due azzurri presenti: Mattia Gaspari, quindicesimo, e Amedeo Bagnis undicesimo a caccia di un posto in top 10. 14.46 Bentornati nelladeldellouomini! 14.16 Si chiude qui la ...

Nerys__ : #Beijing2022 #Skeleton Manche 3 ??LIVE ????Amedeo Bagnis ?Totale 3:03.07 ??di manche:1:00.83 Undicesimo prima del… - sportface2016 : ?? #Live #Skeleton - Heat 3 e 4 Mattia Gaspari con il tempo di 3:03.67 dopo la terza batteria ???? #Beijing2022 #Olympics #WinterGames - sportface2016 : ?? #Live #Skeleton - Heat 3 e 4 Amedeo Bagni con il tempo di 3.03.46 dopo la terza batteria ???? #Beijing2022 #Olympics #WinterGames - sportface2016 : ?? #Live #Skeleton - Heat 3 e 4 Tutto pronto per le batterie 3 e 4 dello Skeleton maschile, con due azzurri in gar… - Nerys__ : #Beijing2022 #Skeleton Uomini manche 3 ??LIVE ????Amedeo Bagnis ?tempo di manche 1:00:83 Totale 3:03.07 Undicesimo… -

13.14 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTAdella terza manche della gara dimaschile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Buongiorno amici ...Dopo le prime due manches della finale difemminile, in testa alla classifica - a sorpresa - c'è Jaclyn Narracott con il tempo di in 2'04''34. L'australiana ha 21 centesimi di ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata - La cronaca della prima manche - La cronaca della seconda manche - Il medagliere olimpico 14.16 Si chiude qui la terza m ...