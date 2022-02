Killer Kross ha scelto | ecco la federazione con la quale ha firmato!

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 11 febbraio 2022) La clausola di non competizione è scaduta, e allora anche perè il tempo di una scelta. In tanti si aspettavano un salto di comodo (AEW) ma il wrestler ha accettato l’offerta arrivata dalle MLW, compagnia in cui aveva già lottato in passato. Il suo arrivo è stato teaserato dalla stessadurante MLW Fusion. I video della MLW ?? pic.twitter.com/c4OnR9PmAQ— MLW SuperFight • Charlotte • 2/26 (@MLW) February 11, 2022 Who is making a return to MLW at #Superfight? Find out now with the Superfight control center.#MLWFusion ?? pic.twitter.com/iIz1Zm02bW— MLW SuperFight • Charlotte • 2/26 (@MLW) February 11, 2022