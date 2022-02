Incidente per Giulia Salemi, si è fatta male: le sue condizioni (Di venerdì 11 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Grande paura per i fan di Giulia Salemi. L’ex gieffina ha avuto un Incidente e non potrà essere presente ad un evento televisivo. Ecco cosa è successo e come sta. Dopo l’esperienza al Gf Vip l’influencer ha avuto un seguito sempre maggiore, grazie anche alla relazione con Pierpaolo Pretelli. Nelle ultime ore ha fatto preoccupare Leggi su youmovies (Di venerdì 11 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Grande paura per i fan di. L’ex gieffina ha avuto une non potrà essere presente ad un evento televisivo. Ecco cosa è successo e come sta. Dopo l’esperienza al Gf Vip l’influencer ha avuto un seguito sempre maggiore, grazie anche alla relazione con Pierpaolo Pretelli. Nelle ultime ore ha fatto preoccupare

Advertising

emergenzavvf : Operazioni di salvataggio nei vagoni di un treno ribaltato su un fianco dopo un incidente: è l’esercitazione, unica… - meb : Il #bullismo non è un incidente di percorso dell’adolescenza, qualcosa da mettere in conto. Il bullismo è una vergo… - Agenzia_Ansa : Alex Zanardi ha terminato il primo ciclo di cure al centro iperbarico di Ravenna, dove è stato impegnato per tutto… - _baekhyunvelvet : RT @Ghost_ninja0: A quanto pare ieri sera Bangchan e stato arrestato dalla polizia di Seoul perché ha fatto un incidente stradale colpendo… - __Real_Joker__ : @Musso___ @jimmomo Che il Pd voglia questi referendum è infatti impossibile. Il mio pensiero è che puntino ad elezi… -