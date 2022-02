Gli editori europei e il reclamo contro Google per la sua attività di raccolta pubblicitaria

Advertising

giornalettismo : Altra tappa del perenne scontro tra #Google e gli editori di tutta Europa - comunica_rp : Google, gli editori europei si appellano all’Antitrust: “Più concorrenza nell’adv” - StartComNews : Google, gli editori europei si appellano all’Antitrust: “Più concorrenza nell’adv” - OfficiaLucio : @Actarus192 @DavidPadovani3 La trilogia è la parte migliore (nacque così) poi negli anni ottanta pressato dagli edi… - mariavenera : RT @AntonioSocci1: ZIBALDONE N. 40. QUANDO GLI EDITORI DICEVANO NO A PROUST E…. -

Ultime Notizie dalla rete : Gli editori

CorCom

... nato per dare valore al lavoro deglionline di qualità, stabilendo un dialogo diretto con ... ma che riesce a parlare in modo efficace con le imprese einvestitori', spiega Simone Dattoli , ...Saranno presenti l'autore Antonio Quattranni eLeonardo e Giuseppe Annulli. L'iniziativa riprende il filo dell'anno appena concluso dedicato al VII Centenario della morte di Dante e ...Friuli Venezia Giulia Liguria Marche ...Google ha raggiunto così un market share del 90-100%, senza tuttavia offrire servizi migliori o tariffe inferiori. Gli editori affermano che, in seguito all’acquisizione di DoubleClick, Google ha ...