Fosca Innocenti prima puntata: trama 11 febbraio 2022 su Canale 5 (Di venerdì 11 febbraio 2022) LEA UN GIORNO NUOVO prima puntata. Martedì 8 febbraio 2022 arriva su Rai 1 la fiction con protagonisti Anna Valle e Giorgio Pasotti. Ecco di seguito trama e anticipazioni sull’episodio. DOVE VEDERE LE PUNTATE Fosca Innocenti trama prima puntata. Lunedì mattina presto. Nel centro di Arezzo, in una banca che ha appena aperto le porte irrompe una banda di rapinatori, minacciando con le armi clienti e dipendenti. Dopo aver preso i soldi dalla cassaforte, cercano di strappare una valigetta a un uomo sulla sessantina, Lucchesi, proprietario del caffè più importante della città, in banca per depositare gli incassi del fine settimana. Quando reagisce, gli sparano al cuore. Proprio quella mattina, la guardia giurata è ... Leggi su cubemagazine (Di venerdì 11 febbraio 2022) LEA UN GIORNO NUOVO. Martedì 8arriva su Rai 1 la fiction con protagonisti Anna Valle e Giorgio Pasotti. Ecco di seguitoe anticipazioni sull’episodio. DOVE VEDERE LE PUNTATE. Lunedì mattina presto. Nel centro di Arezzo, in una banca che ha appena aperto le porte irrompe una banda di rapinatori, minacciando con le armi clienti e dipendenti. Dopo aver preso i soldi dalla cassaforte, cercano di strappare una valigetta a un uomo sulla sessantina, Lucchesi, proprietario del caffè più importante della città, in banca per depositare gli incassi del fine settimana. Quando reagisce, gli sparano al cuore. Proprio quella mattina, la guardia giurata è ...

Advertising

Vera_Berr : Tanto fosca innocenti non lo guarderò mai #TwittamiBeautiful - zazoomblog : Stasera in tv 11 febbraio 2022: Il Cantante Mascherato e Fosca Innocenti - #Stasera #febbraio #2022: #Cantante… - fictionmediaset : RT @QuiMediaset_it: Al via in prima serata su #Canale5 la nuova serie con @VaneIncontrada #FoscaInnocenti - infoitcultura : Fosca Innocenti, Irene Ferri: «Le mie indagini in un poliziesco tutto rosa» - infoitcultura : Vanessa Incontrada/ 'Fosca Innocenti è introversa e diffidente nella vita privata' -