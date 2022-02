Febbre di Lassa, un morto in Inghilterra su tre casi riscontrati. L’agenzia per la sicurezza sanitaria: “Non si diffonde facilmente” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Un paziente ricoverato in un ospedale del Bedfordshire, Inghilterra orientale, è morto per un caso confermato di Febbre di Lassa, una malattia infettiva grave e classificata nella categoria delle febbri emorragiche virali, con caratteristiche molto simili a Ebola. Lo ha comunicato L’agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (UKHSA) secondo cui, incluso questo, sono tre i casi riscontrati nel Paese della patologia endemica nell’Africa occidentale e praticamente sconosciuta in Europa. “Stiamo cercando le persone che hanno avuto contatti stretti con i casi prima della conferma della loro infezione, per fornire una valutazione, supporto e consulenza adeguati. Il rischio per le persone rimane molto basso – ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Un paziente ricoverato in un ospedale del Bedfordshire,orientale, èper un caso confermato didi, una malattia infettiva grave e classificata nella categoria delle febbri emorragiche virali, con caratteristiche molto simili a Ebola. Lo ha comunicatoper ladel Regno Unito (UKHSA) secondo cui, incluso questo, sono tre inel Paese della patologia endemica nell’Africa occidentale e praticamente sconosciuta in Europa. “Stiamo cercando le persone che hanno avuto contatti stretti con iprima della conferma della loro infezione, per fornire una valutazione, supporto e consulenza adeguati. Il rischio per le persone rimane molto basso – ha ...

