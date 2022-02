Covid oggi Toscana, 4.512 contagi: bollettino 11 febbraio (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 4.512 i nuovi contagi da coronavirus oggi 11 febbraio in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 anticipati sui social dal presidente della Regione Eugenio Giani. “I nuovi casi di Covid registrati in Toscana nelle ultime 24 ore sono 4.512 su 40.265 test di cui 12.748 tamponi molecolari e 27.517 test rapidi- si legge nel post – Il tasso dei nuovi positivi è 11,21% (62,5% sulle prime diagnosi)”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 4.512 i nuovida coronavirus11in, secondo i dati dell’ultimo-19 anticipati sui social dal presidente della Regione Eugenio Giani. “I nuovi casi diregistrati innelle ultime 24 ore sono 4.512 su 40.265 test di cui 12.748 tamponi molecolari e 27.517 test rapidi- si legge nel post – Il tasso dei nuovi positivi è 11,21% (62,5% sulle prime diagnosi)”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

