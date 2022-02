Controlli straordinari | 12 ambulanti abusivi sanzionati

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno effettuato un servizio antidegrado e di prevenzione di qualsiasi fenomeno di illegalità nelle aree del Colosseo e Fontana di Trevi. Il bilancio è di 12 persone sanzionate amministrativamente, per un totale di 61.500 euro. Tra l’aera archeologica del Colosseo e Fontana di Trevi, i Carabinieri del Comando Roma piazza Venezia hanno sorpreso 11 venditoriintenti a vendere merce abusiva e un 44enne travestito da ‘Centurione’ mentre si faceva fotografare da alcuni turisti dietro compenso. La merce trovata in loro possesso – aste per selfie, power bank, braccialetti – è stata sequestrata mentre per glisono scattate le sanzioni amministrative e l’emissione dell’ordine di allontanamento dal Centro Storico per 48 ore. Lo scrive in una nota il Comando Provinciale ...