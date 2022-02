Brooke Shields posa in Senza veli a 56 anni | “È importante far vedere che questo è il mio corpo alla mia età”

Brooke Shields posa in topless a 56 anni: “È importante far vedere che questo è il mio corpo alla mia età” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Con le sue folte sopracciglia, gli occhi color mare e una bellezza davvero mozzafiato, negli anni ’80 è stata la più giovane modella da copertina. Poi il cinema. “Laguna blu” è il film per cui tutti la ricordiamo, ma recita anche in “Pretty Baby” di Louis Malle nel 1978, quando è poco più che una bambina. Brooke Shields oggi ha 56 anni portati a meraviglia. Tanto che ha deciso di mostrarsi senta ritocchi, solo un po’ di trucco parrucco, nella campagna pubblicitaria del brand americano di abbigliamento Jordache. Ed è subito diventata un fenomeno in controtendenza. Nessun labbrone, nessun gonfiore agli zigomi: “Il mio vecchio corpo di 56 anni”, titolano i media. Jeans attillatissimi, schiena nuda, fisico da urlo: persino in Senza veli è una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Con le sue folte sopracciglia, gli occhi color mare e una bellezza davvero mozzafiato, negli’80 è stata la più giovane modella da copertina. Poi il cinema. “Laguna blu” è il film per cui tutti la ricordiamo, ma recita anche in “Pretty Baby” di Louis Malle nel 1978, quando è poco più che una bambina.oggi ha 56portati a meraviglia. Tanto che ha deciso di mostrarsi senta ritocchi, solo un po’ di trucco parrucco, nella campagna pubblicitaria del brand americano di abbigliamento Jordache. Ed è subito diventata un fenomeno in controtendenza. Nessun labbrone, nessun gonfiore agli zigomi: “Il mio vecchiodi 56”, titolano i media. Jeans attillatissimi, schiena nuda, fisico da urlo: persino inè una ...

ModaCorriere : Brooke Shields, in topless a 56 anni e senza ritocchi: «Ecco come sono» - CatelliRossella : Brooke Shields in topless per spot jeans, il mio corpo a 56 anni - Cinema - ANSA - qnazionale : Brooke Shields in topless: la modella (40 anni dopo) si rimette in posa - Italia_Notizie : Brooke Shields, foto in topless a 56 anni: «Ecco come sono oggi» - Profilo3Marco : RT @Corriere: Brooke Shields, in topless a 56 anni e senza ritocchi per un marchio Usa -

Ultime Notizie dalla rete : Brooke Shields Brooke Shields in topless: "Il mio corpo a 56 anni, meglio che a 15' Brooke Shields a 56 anni in topless per un noto brand di jeans, 40 anni dopo l'iconica campagna CK che fece da adolescente. E lancia un messaggio alle donne: "Sono più forte, sexy e sicura oggi che a ...

Brooke Shields bollente, foto in topless a 56 anni Leggi Anche Brooke Shields in sedia a rotelle e tutta fasciata: 'Temevo di restare paralizzata per sempre' Brooke Shields a soli 15 anni posava per una pubblicità di jeans destinata a diventare iconica, ma con la ...

Per Brooke Shields la french manicure perfetta è metallizzata (e con gli... Io Donna Brooke Shields in topless: la modella (40 anni dopo) si rimette in posa Oltre 40 anni dopo l’iconica campagna della Calvin Klein, Brooke Shields infila di nuovo un paio di jeans e posa in topless per la Jordache (azienda di abbigliamento americana). Intervistata da People ...

Brooke Shields bollente, foto in topless a 56 anni Oltre 40 anni dopo “Laguna blu”, Brooke Shields posa in topless sfoggiando il suo fisico senza ritocchi a 56 anni. L’attrice infila solo un paio di jeans e si volta mostrando i lunghi capelli e uno ...

a 56 anni in topless per un noto brand di jeans, 40 anni dopo l'iconica campagna CK che fece da adolescente. E lancia un messaggio alle donne: "Sono più forte, sexy e sicura oggi che a ...Leggi Anchein sedia a rotelle e tutta fasciata: 'Temevo di restare paralizzata per sempre'a soli 15 anni posava per una pubblicità di jeans destinata a diventare iconica, ma con la ...Oltre 40 anni dopo l’iconica campagna della Calvin Klein, Brooke Shields infila di nuovo un paio di jeans e posa in topless per la Jordache (azienda di abbigliamento americana). Intervistata da People ...Oltre 40 anni dopo “Laguna blu”, Brooke Shields posa in topless sfoggiando il suo fisico senza ritocchi a 56 anni. L’attrice infila solo un paio di jeans e si volta mostrando i lunghi capelli e uno ...