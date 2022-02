Vodafone respinge Iliad ma l’offerta tentata avrà un impatto anche su Tim (Di giovedì 10 febbraio 2022) Vodafone rifiuta l’offerta di Illiad e Apax per le attività telefoniche italiane e nel farlo rende (inconsapevolmente) un favore a Telecom che ha convocato un cda per lunedì 14 per discutere dei piani futuri. Fino ad oggi, infatti, non ci sono state nella telefonia operazioni di compravendita in Europa, e men che meno in Italia, tali da rappresentare una valutazione di mercato attuale del business dei servizi. Ma un’offerta come quella di Illiad, secondo il parere di più analisti, può diventare un benchmark per operazioni nello stesso settore. In parole povere, il prezzo di 11,25 miliardi che Illiad era disposta a sborsare per Vodafone Italia già di per sé avrebbe potuto indurre gli investitori ad attribuire un maggior prezzo ai servizi commerciali di Telecom Italia (ServiceCo), che l’amministratore delegato Pietro Labriola ha in mente ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 10 febbraio 2022)rifiutadi Illiad e Apax per le attività telefoniche italiane e nel farlo rende (inconsapevolmente) un favore a Telecom che ha convocato un cda per lunedì 14 per discutere dei piani futuri. Fino ad oggi, infatti, non ci sono state nella telefonia operazioni di compravendita in Europa, e men che meno in Italia, tali da rappresentare una valutazione di mercato attuale del business dei servizi. Ma un’offerta come quella di Illiad, secondo il parere di più analisti, può diventare un benchmark per operazioni nello stesso settore. In parole povere, il prezzo di 11,25 miliardi che Illiad era disposta a sborsare perItalia già di per sé avrebbe potuto indurre gli investitori ad attribuire un maggior prezzo ai servizi commerciali di Telecom Italia (ServiceCo), che l’amministratore delegato Pietro Labriola ha in mente ...

Advertising

Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Vodafone respinge la proposta di Iliad per il 100% di Vodafone Italia. Il gruppo francese: 'Avanti da soli' #ANSA https:/… - Asgard_Hydra : Vodafone respinge l'offerta di Iliad per il 100% delle sue attività in Italia | Wired Italia - ForbesItalia : Vodafone respinge l’offerta di Iliad: “Non è nel miglior interesse degli azionisti” - Massicarra : 'Questo matrimonio non s'ha da fare' #VodafoneIliad #Vodafone #Iliad - De_Sand88 : RT @Agenzia_Ansa: Vodafone respinge la proposta di Iliad per il 100% di Vodafone Italia. Il gruppo francese: 'Avanti da soli' #ANSA https:/… -