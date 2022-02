Tour dell' Oman | Gaviria sorprende Cavendish e si prende la prima tappa

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Ladelè di Fernandoal suo 48esimo successo in carriera. Una vittoria che per il colombiano mancava dall'agosto 2021 quando vinse una tapa al Giro di Polonia. Nella ...

La prima tappa del'Oman è di Fernando Gaviria al suo 48esimo successo in carriera. Una vittoria che per il colombiano mancava dall'agosto 2021 quando vinse una tapa al Giro di Polonia. Nella volata sul ...BERGAMO - Con un post pubblicato oggi sulla sua pagina Facebook, Roby Facchinetti (foto) ha confermato le date'emozionante'Symphony', con l'orchestra 'Ritmico Sinfonica Young Orchestra' e il coro 'Pop Art Voice Accademy'. Direttore: Diego Basso. Di seguito tutte le date confermate fino ad oggi: 22 ...questo "concert book" celebra il tour con cui Omar Pedrini ha festeggiato la ristampa di "Viaggio senza vento" dei Timoria, uscita a 25 anni dalla prima pubblicazione dell'album; tour che si è ...Filippo Ganna, campione del mondo a cronometro, ha vinto il crono prologo del Tour de La Provence, corsa a tappe di tre giorni. Su un percorso di 7,1 chilometri per le strade di Berre l'Etang (Francia ...