Terra collabora con i Washington Nationals per una sponsorizzazione da 40mln (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il CEO di Terraform Labs, Do Kwon, ha proposto la sponsorizzazione all'inizio del mese e il voto ha ottenuto un'ampia approvazione Terra otterrà i diritti di marchio nel campo da baseball della squadra di casa Il 1 febbraio, il CEO di Terraform Labs, Do Kwon, ha presentato una proposta per sponsorizzare una squadra "familiare" in uno dei quattro principali campionati sportivi professionistici americani. Ieri, è stato rivelato che l'accordo da 40 milioni di dollari presentato sarebbe stato con la squadra di baseball dei Washington Nationals in una partnership di cinque anni. Poiché i dettagli sulla squadra da includere in questa partnership non erano stati inizialmente forniti, l'annuncio ha interrotto un periodo di speculazioni durato una settimana. "Dopo molte anticipazioni, siamo ... Leggi su coinlist.me (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il CEO diform Labs, Do Kwon, ha proposto laall'inizio del mese e il voto ha ottenuto un'ampia approvazioneotterrà i diritti di marchio nel campo da baseball della squadra di casa Il 1 febbraio, il CEO diform Labs, Do Kwon, ha presentato una proposta per sponsorizzare una squadra "familiare" in uno dei quattro principali campionati sportivi professionistici americani. Ieri, è stato rivelato che l'accordo da 40 milioni di dollari presentato sarebbe stato con la squadra di baseball deiin una partnership di cinque anni. Poiché i dettagli sulla squadra da includere in questa partnership non erano stati inizialmente forniti, l'annuncio ha interrotto un periodo di speculazioni durato una settimana. "Dopo molte anticipazioni, siamo ...

Advertising

GiovaniFvg : RT @AMPMIRAMARE: Vuoi diventare una guida qualificata dell'AMP di #Miramare per la conduzione di centri estivi, attività didattiche ed escu… - Ritastoessel : RT @Warringale: LA GIACCA DI ACHILLE CHE NON COLLABORA LA PRENDE E LA BUTTA A TERRA. DELLA SERIE 'ME NE FREGO' #SANREMO2022 SI. FREGATENE. - Warringale : LA GIACCA DI ACHILLE CHE NON COLLABORA LA PRENDE E LA BUTTA A TERRA. DELLA SERIE 'ME NE FREGO' #SANREMO2022 SI. FREGATENE. - Calcibarb : RT @AMPMIRAMARE: Vuoi diventare una guida qualificata dell'AMP di #Miramare per la conduzione di centri estivi, attività didattiche ed escu… - MCS_Sissa : RT @AMPMIRAMARE: Vuoi diventare una guida qualificata dell'AMP di #Miramare per la conduzione di centri estivi, attività didattiche ed escu… -

Ultime Notizie dalla rete : Terra collabora Ilide Carmignani presenta 'Storia di Luis Sepùlveda e del suo gatto Zorba' a Montelupo Nato in un bel giorno di primavera, in un albergo nella terra ai confini del mondo, Luis, detto ... Nota soprattutto per essere la "voce" di Luis Sepùlveda e di Roberto Bolaño, collabora con le più ...

Bullismo, le storie: Cristian, perseguitato per i suoi tic. E Alessandro, vittima e carnefice Ora collabora con il Centro Nazionale contro il bullismo. La sua storia inizia in una scuola media ... disperata anche dai messaggi lanciò il telefono a terra. A fine anno quel ragazzo fu espulso e poi ...

EverdreamSoft, sviluppatore di giochi svizzero, collabora con Sandbox per offrire una terra virtuale esclusiva Reddito Inclusione Sociale “Falaride e la terra del Mito”: la Sicilia arcaica nel romanzo d’esordio del termitano Roberto Tedesco Venerdì 11 febbraio dalle ore 17,30 sino alle ore 19,00, a Spazio Cultura Libreria Macaione, via Marchese di Villabianca, 102 a Palermo, sarà presente Roberto Tedesco per il firma copie del suo ...

Nato in un bel giorno di primavera, in un albergo nellaai confini del mondo, Luis, detto ... Nota soprattutto per essere la "voce" di Luis Sepùlveda e di Roberto Bolaño,con le più ...Oracon il Centro Nazionale contro il bullismo. La sua storia inizia in una scuola media ... disperata anche dai messaggi lanciò il telefono a. A fine anno quel ragazzo fu espulso e poi ...Venerdì 11 febbraio dalle ore 17,30 sino alle ore 19,00, a Spazio Cultura Libreria Macaione, via Marchese di Villabianca, 102 a Palermo, sarà presente Roberto Tedesco per il firma copie del suo ...