Soel Benevento corsara a Catanzaro | è la quarta vittoria consecutiva

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Ancora un successo per lache allunga a quattro la serie di vittorie consecutive espugnando il Pala Corvo dicon il punteggio di 46-82. Altra prova di autorità delle ragazze guidate da coach Musco nell’insidioso turno infrasettimanale in terra calabrese. Pur affrontando il fanalino di coda del torneo di serie B, infatti, le sannite avrebbero potuto patire le fatiche dei recenti impegni ravvicinati, ma non hanno accusato passaggi a vuoto dominando dal secondo quarto in avanti e gestendo progressivamente le energie. Priva della svedese Mosou Secka, rimasta a casa per problemi che si conta di superare in vista del prossimo impegno a Castellammare di Stabia (domenica ore 16), laha ritrovato Annachiara Ucci dopo ...