Snoop Dogg accusato di molestie sessuali da una sua ex ballerina

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Sono delle ultime ore le prime notizie sudi. Oltre al rapper, nel mirino di una exdel suo staff ci è finito anche il collaboratore Bishop Don “Magic” Juan, all’anagrafe Donald Campbell. Secondo il racconto della donna, i due avrebbero abusato sessualmente di lei circa 10 anni fa. Jane Doe La notizia arriva da Rolling Stone US, che riporta di aver ottenuto i documenti depositati nella giornata di ieri, mercoledì 9 febbraio, presso il tribunale di Los Angeles. Secondo Jane Doe, nome fittizio, i fatti risalirebbero al 29 maggio 2013. Quella sera Jane aveva appena assistito al concerto dial Club Heat Ultra Lounge di Anaheim, California. Poco dopo l’evento era stata avvicinata da Don ...

è pronto a fare il suo ritorno nel Braccio della Morte. Tranquilli, non è come sembra. Il rapper di Long Beach non ha ricevuto nessuna condanna alla pena capitale ma ha rilevato la Death ...Dre , Eminem ,, Mary J. Blige e Kendrick Lamar , e pure gli spot pubblicitari che vengono presentati durante il match, sempre spettacolari e ricchi di star. Tra i più irresistibili e da ...Snoop Dogg ha acquistato l’etichetta discografica con la quale ha fatto il suo esordio nel mondo della musica. Il rapper ha infatti rilevato la Death Row Records da MNRK Music Group, che è controllato ...Gravi accuse nei confronti di Snoop Dogg e del suo Bishop Don “Magic” Juan, mosse da una donna che ha deciso di rimanere anonima Molto gravi le accuse mosse contro il celebre rapper Snoop Dogg e il ...