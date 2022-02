Porto vs Sporting Lisbona: pronostico e possibili formazioni (Di giovedì 10 febbraio 2022) Due pesi massimi Portoghesi si daranno battaglia nel turno 22 della Primeira Liga quando il Porto ospiterà lo Sporting Lisbona all’Estadio do Dragao venerdì 11 febbraio. I campioni in carica sono attualmente a sei punti dai padroni di casa in classifica e cercheranno di colmare questo divario e mantenere la loro difesa del titolo sulla giusta strada. Il calcio di inizio di Porto vs Sporting Lisbona è previsto alle 21:15 Anteprima della partita Porto vs Sporting Lisbona: a che punto sono le due squadre? Porto Il Porto ha continuato la sua corsa per superare i campioni in carica dello Sporting Lisbona e raccogliere il suo 30° titolo domenica ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 10 febbraio 2022) Due pesi massimighesi si daranno battaglia nel turno 22 della Primeira Liga quando ilospiterà loall’Estadio do Dragao venerdì 11 febbraio. I campioni in carica sono attualmente a sei punti dai padroni di casa in classifica e cercheranno di colmare questo divario e mantenere la loro difesa del titolo sulla giusta strada. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21:15 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadre?Ilha continuato la sua corsa per superare i campioni in carica delloe raccogliere il suo 30° titolo domenica ...

