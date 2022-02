Per Sofia Goggia niente SuperG alle Olimpiadi, punta sulla discesca (Di giovedì 10 febbraio 2022) Sofia Goggia non prenderà parte al Super G dei Giochi di Pechino 2022 in programma domani, venerdì, a Yanqing, in base a quanto confermato dalla Federazione. La sua partecipazione era solo un’ipotesi, mentre resta fermo il proposito di essere presente alla gara della discesa libera di martedì 15 febbraio. Oggi la campionessa di Bergamo ha avuto una sessione di allenamenti. “Ho pianto tutta la mattina, il carico emotivo è enorme, allucinante. Meno male che almeno un oro ce l’ho a casa. Pensa se non avessi nemmeno quello”, sono le sue parole alla Gazzetta dello Sport prima dell’allenamento. “Star bene è ancora un miraggio. Però ci sono, con un po’ di dolori. Proviamo giorno dopo giorno, poi vediamo. Non garantisco niente. Con gli arti bloccati quando scio va bene. È quando cammino che un po’…”. La ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 10 febbraio 2022)non prenderà parte al Super G dei Giochi di Pechino 2022 in programma domani, venerdì, a Yanqing, in base a quanto confermato dalla Federazione. La sua partecipazione era solo un’ipotesi, mentre resta fermo il proposito di essere presente alla gara della discesa libera di martedì 15 febbraio. Oggi la campionessa di Bergamo ha avuto una sessione dinamenti. “Ho pianto tutta la mattina, il carico emotivo è enorme, allucinante. Meno male che almeno un oro ce l’ho a casa. Pensa se non avessi nemmeno quello”, sono le sue parole alla Gazzetta dello Sport prima dell’namento. “Star bene è ancora un miraggio. Però ci sono, con un po’ di dolori. Proviamo giorno dopo giorno, poi vediamo. Non garantisco. Con gli arti bloccati quando scio va bene. È quando cammino che un po’…”. La ...

