La revisione del ban WhatsApp è pronta | indizio inconfutabile

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Chi ha ricevuto un bane di fatto non può più utilizzare il servizio di messaggistica potrà presto chiedere unadella procedura nei suoi confronti. Nella speranza che la restrizione sia revocata, gli utenti potranno provvedere a fornire le prove del rispetto dei termini di utilizzo del servizio, forse in tempi davvero brevi. Possiamo di certo intuirlo dall’ultima beta Android dell’app di comunicazione più utilizzata fra tutte, in particolare quella siglata come 2.22.5.3 presente sul Play Store. Da diversi mesi, sempre nelle versioni di test dell’app, sono stati scovati degli indizi relativi proprio alla richiesta didei banda parte degli utenti. Il fatto che oggi 10 febbraio si creda in un repentino rilascio della funzione, nasce da un particolare di non poco conto. Proprio ...