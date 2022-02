Gemma Galgani umiliata. Con chi beccano il suo ex Giorgio: la sua nuova giovanissima fidanzata (vip)? | Guarda (Di giovedì 10 febbraio 2022) Giorgio Manetti pare abbia dimenticato del tutto Gemma Galgani, la dama di Uomini e donne. Dopo essere tornato nella trasmissione di Maria De Filippi su Canale 5, dove le ha pure mandato un video messaggio, l'imprenditore fiorentino è stato beccato in compagnia di Marialaura De Vitis, ex fidanzata di Paolo Brosio, con il quale si è lasciata l'estate scorsa dopo un anno d'amore. Manetti, 65 anni, e De Vitis, 23, sono stati immortalati da Novella 2000 a Sanremo, dove erano andati per partecipare ad alcuni eventi collaterali al Festival. Sono arrivati insieme al galà della rivista diretta da Roberto Alessi. Tra Giorgio e Marialaura, come raccontano i presenti, era chiaramente percepibile tanta complicità e sintonia. Insomma, è nato un nuovo amore? "Presto per dirlo, ma non ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022)Manetti pare abbia dimenticato del tutto, la dama di Uomini e donne. Dopo essere tornato nella trasmissione di Maria De Filippi su Canale 5, dove le ha pure mandato un video messaggio, l'imprenditore fiorentino è stato beccato in compagnia di Marialaura De Vitis, exdi Paolo Brosio, con il quale si è lasciata l'estate scorsa dopo un anno d'amore. Manetti, 65 anni, e De Vitis, 23, sono stati immortalati da Novella 2000 a Sanremo, dove erano andati per partecipare ad alcuni eventi collaterali al Festival. Sono arrivati insieme al galà della rivista diretta da Roberto Alessi. Trae Marialaura, come raccontano i presenti, era chiaramente percepibile tanta complicità e sintonia. Insomma, è nato un nuovo amore? "Presto per dirlo, ma non ...

Advertising

duaIismo : la voce del sesso di baru pari a quella di gemma galgani quando qualcuno che le piace le si presenta davanti #jeru - infoitcultura : “Provo dei sentimenti”, nuova svolta per Gemma Galgani: tutti estasiati! - infoitcultura : Uomini e Donne, 'provo dei sentimenti': ecco chi ha perso la testa per Gemma Galgani - lavertigineee : jessica nella sua gemma galgani era e non ironicamente - almostsurelyL : Lui deve smetterla di fare la voce del sesso come una Gemma Galgani qualsiasi #jerú -