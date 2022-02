Foibe, la circolare del fedelissimo di Bianchi: “Italiani categoria da nullificare come gli ebrei”. Anpi: “Aberrante, il ministro chiarisca” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il Giorno del Ricordo e “la conoscenza di quanto accaduto possono aiutare a comprendere che, in quel caso, la ‘categoria’ umana che si voleva piegare e culturalmente nullificare era quella italiana. Poco tempo prima era accaduto, su scala europea, alla ‘categoria’ degli ebrei”. Il paragone arriva da una delle voci più autorevoli del ministero dell’Istruzione, il capo del dipartimento per il sistema educativo Stefano Versari. Il braccio destro del ministro Patrizio Bianchi lo ha messo nero su scritto in una lettera indirizzata ai coordinatori didattici di tutt’Italia e ai dirigenti degli uffici scolatici regionali che si sono ritrovati nella casella postale la nota del dirigente di viale Trastevere con oggetto “10 febbraio 2002 Giorno del ricordo – opportunità d’apprendimento”. Uno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il Giorno del Ricordo e “la conoscenza di quanto accaduto possono aiutare a comprendere che, in quel caso, la ‘’ umana che si voleva piegare e culturalmenteera quella italiana. Poco tempo prima era accaduto, su scala europea, alla ‘’ degli”. Il paragone arriva da una delle voci più autorevoli del ministero dell’Istruzione, il capo del dipartimento per il sistema educativo Stefano Versari. Il braccio destro delPatriziolo ha messo nero su scritto in una lettera indirizzata ai coordinatori didattici di tutt’Italia e ai dirigenti degli uffici scolatici regionali che si sono ritrovati nella casella postale la nota del dirigente di viale Trastevere con oggetto “10 febbraio 2002 Giorno del ricordo – opportunità d’apprendimento”. Uno ...

captblicero : La 'Giornata del ricordo' delle #foibe di questo 2022, in breve: mentre una circolare del Miur paragona gli 'italia… - simofons : Il ministero dell'Istruzione ha emanato una circolare che diffonde nelle scuole quella che è semplicemente una mist… - repubblica : Foibe, la circolare shock del Ministero dell'Istruzione: 'Gli italiani come gli ebrei'. Insorge l'Anpi: 'Paragone i… - giovcusumano : RT @mazzeoantonio: L'infamia compare nella circolare alle scuole italiane del Ministero dell'Istruzione. Le Foibe come i lager nazisti, gli… - fpalermomm : RT @captblicero: La 'Giornata del ricordo' delle #foibe di questo 2022, in breve: mentre una circolare del Miur paragona gli 'italiani' agl… -