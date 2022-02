Dying Light 2: Come duplicare gli oggetti per fare soldi infiniti (Di giovedì 10 febbraio 2022) Se in questi giorni state giocando a Dying Light 2 su PS5 o PS4, sarete lieti di sapere che esiste un glitch per soldi infiniti, un trucco per duplicare oggetti, in modo da rivenderli in grosse quantità e tirare su un bel pò di denaro. A seguire vi illustriamo nel dettaglio ogni singolo passaggo da seguire. Dying Light 2: Come fare soldi infiniti con un Trucco La procedura è molto semplice: Riempite l’inventario con quanti più oggetti di valore possibili e salvate i progressi Conservate il salvataggio su una pendrive USB o nel cloud Entrate nel mondo di un amico e gettate tutto a terra, dando modo al vostro amico di raccoglierlo Uscite dal gioco e ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 10 febbraio 2022) Se in questi giorni state giocando a2 su PS5 o PS4, sarete lieti di sapere che esiste un glitch per, un trucco per, in modo da rivenderli in grosse quantità e tirare su un bel pò di denaro. A seguire vi illustriamo nel dettaglio ogni singolo passaggo da seguire.2:con un Trucco La procedura è molto semplice: Riempite l’inventario con quanti piùdi valore possibili e salvate i progressi Conservate il salvataggio su una pendrive USB o nel cloud Entrate nel mondo di un amico e gettate tutto a terra, dando modo al vostro amico di raccoglierlo Uscite dal gioco e ...

