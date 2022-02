Diffidati Juventus-Sassuolo, giocatori a rischio squalifica in vista della semifinale Coppa Italia (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ci sono alcuni Diffidati tra le fila delle due squadre prima di Juventus-Sassuolo, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia 2021/2022, a rischio squalifica in vista della semifinale. Nella Coppa nazionale si entra in diffida dopo la prima ammonizione rimediata e si viene squalificati alla seconda. In sostanza, tra i Diffidati ci sono gli ammoniti degli ottavi, che se verranno ammoniti anche ai quarti salteranno il prossimo impegno, che sia la semifinale o la prima dell’anno prossimo. Si tratta, nel dettaglio, del bianconero Alex Sandro e del neroverdi Gian Marco Ferrari. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ci sono alcunitra le fila delle due squadre prima di, match valido per i quarti di finale di2021/2022, ain. Nellanazionale si entra in diffida dopo la prima ammonizione rimediata e si vieneti alla seconda. In sostanza, tra ici sono gli ammoniti degli ottavi, che se verranno ammoniti anche ai quarti salteranno il prossimo impegno, che sia lao la prima dell’anno prossimo. Si tratta, nel dettaglio, del bianconero Alex Sandro e del neroverdi Gian Marco Ferrari. SportFace.

