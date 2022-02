Calcio: Roma; tegola Ibanez, out cinque settimane (Di giovedì 10 febbraio 2022) Brutte notizie per la Roma: Ibanez ha riportato una distrazione del legamento collaterale del ginocchio sinistro e resterà fuori 5 settimane circa. Il difensore era uscito a fine primo tempo nella ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 10 febbraio 2022) Brutte notizie per laha riportato una distrazione del legamento collaterale del ginocchio sinistro e resterà fuori 5circa. Il difensore era uscito a fine primo tempo nella ...

